Petrol
121.93
-0.93%
Euro
18.0116
-1.34%
Dolar
17.1104
-0.04%
Altın
1.03
1.01%
Borsa
2543
-1.11%
Bitcoin
479.098
-3.44%
BTXN Coin
9.14
-2.97%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    Kadın Futbol Süper Ligi'nde ALG Spor şampiyon

    Kadın Futbol Süper Ligi final maçında ALG Spor, Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup ederek ilk şampiyonluğuna ulaştı.
    • 12.06.2022 - 23:26
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 23:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kadın Futbol Süper Ligi'nde ALG Spor şampiyon

    Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde Wulfz Fatih Karagümrük'ü 2-1  yenen ALG Spor, ilk şampiyonluğuna ulaştı.

    Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Sibel Duman'la bir penaltı atışından faydalanamayan Wulfz Fatih Karagümrük, ilk yarıyı 26. dakikada Derya Arhan'ın golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda 61. dakikada Emine Ecem Esen ve 64. dakikada Ecem Cumert'le goller bulan ALG Spor 2-1 öne geçti.

    Müsabakadan 2-1 ayrılan Gaziantep temsilcisi, 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu elde etti.

    Kadın Futbol Süper Ligi nde ALG Spor şampiyon #1

    Normal sezonu 7 puan önde bitirdiler

    AA'nın haberine göre; ligde B Grubu'nda mücadele eden iki ekipten ALG Spor, normal sezonu Wulfz Fatih Karagümrük'ün 7 puan önünde bitirdi.

    Kadın Futbol Süper Ligi'nde ALG Spor şampiyon İZLE

    Kadın Futbol Süper Ligi nde ALG Spor şampiyon #2

    Play-off çeyrek finalinde Bitexen 1207 Antalyaspor'u, yarı finalde Beşiktaş Vodafone'u saf dışı bırakan ALG Spor, Wulfz Fatih Karagümrük'ü de 2-1 yenerek 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı.

    Kadın Futbol Süper Ligi nde ALG Spor şampiyon #3

    İlk kez şampiyon oldular

    2018-2019 sezonu play-off finalinde Beşiktaş'a mağlup olan, geçen sezon da yarı finalde yine siyah-beyazlı ekibi geçemeyen ALG Spor, bu yıl finalde Wulfz Fatih Karagümrük engelini geçerek ilk şampiyonluğuna ulaştı.

    Karagümrük'ün yeni hocasi Pirlo da maçı izledi

    Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’ün anlaşma sağladığı teknik adam Pirlo, Kadın Futbol Süper Ligi Finali’nde Fatih Karagümrük ile ALG Spor’un karşılaştığı maçı Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda protokol tribününden seyretti.

    Kadın Futbol Süper Ligi nde ALG Spor şampiyon #4


    İlginizi Çekebilir

    Kadıköy'de yağış sonrasında otomobil üstüne ağaç devrildi
    3. Sayfa

    Kadıköy'de yağış sonrasında otomobil üstüne ağaç devrildi

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Gaziantep şehit evladı Ali Çap'ı uğurladı
    Gündem

    Gaziantep şehit evladı Ali Çap'ı uğurladı

    Görüş Bildir