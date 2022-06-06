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    Kadın Futbol Süper Ligi'nde finalin ALG Spor ve Fatih Karagümrük finalde

    Kadın Futbol Süper Ligi'nde ALG Spor ile Fatih Karagümrük, finalde şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.
    • 06.06.2022 - 03:50
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    Kadın Futbol Süper Ligi'nde finalin ALG Spor ve Fatih Karagümrük finalde

    Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off yarı final karşılaşmaları tamamlandı.

    Gaziantep Batur Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı'nı 2-1 yenen ALG Spor ilk finalist oldu.

    Gaziantep temsilcisi, yarı finalin ilk maçından da 2-0 galip ayrılmıştı.

    Diğer finalist Fatih Karagümrük

    DHA'nın haberine göre; Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'ndaki yarı final mücadelesinde ise Fenerbahçe ile Wulfz Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı.

    Bu sonucun ardından ilk maçı 1-0 kazanan Wulfz Fatih Karagümrük adını finale yazdırdı.

    Final 12 Haziran'da

    Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonun belli olacağı final 12 Haziran Pazar günü İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak.

    Kadın Futbol Süper Ligi nde finalin ALG Spor ve Fatih Karagümrük finalde #1


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