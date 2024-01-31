Kadın Futbol Süper Ligi'nde zirvede büyük yarış! Yeni lider Galatasaray Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kazanarak liderliğe yükseldi.

İHA

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 18. hafta heyecanı sona ererken, bu hafta liderlik el değiştirdi.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın zirvede aynı puanla başladığı haftada, sarı-lacivertlilerin puan kaybetmesiyle sarı-kırmızılılar liderliğe yükseldi.

Fenerbahçe puan kaybetti, yeni lider Galatasaray

Hafta başlamadan önce 43 puan ve averajla lider olan Fenerbahçe, Ankara deplasmanında Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget ile 1-0 geri düşmesine rağmen 1-1 berabere kaldı ve puanını 44 yaptı.

Galatasaray da konuk olduğu Beylerbeyi Spor Kulübü'nü 1-0'lık skorla geçti ve puanını 46'ya çıkardı.

İki takımın sıradaki maçları

Ligin 19. haftasında sarı-kırmızılılar, 4 Ocak Pazar günü saat 13.00'te Gaziantep Asya Spor'u ağırlayacak.

Sarı-lacivertliler de aynı gün ve saatte KDZ. Ereğli Belediye Spor ile evinde mücadele edecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)