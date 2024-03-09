Kadın futbolunda Beşiktaş, Trabzonspor'u iki golle geçti

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Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. hafta mücadelesi dev bir maça sahne oldu.
Bilal Çetinkaya'nın çalıştırdığı Trabzonspor ile Burak Sidar yönetimindeki Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Bordo-mavili takımın ev sahipliğinde Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan müsabakadan Beşiktaş, 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında kazandı
Siyah-beyazlı takımın gollerini 67. dakikada Opa Clement Tukumbuke ve 80. dakikada Başak Gündoğdu kaydetti.
Konuk ekip Beşiktaş, aldığı bu galibiyetle puanını 41'e çıkardı ve haftayı 5. noktaladı. Sahadan mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor 24 puanda kalarak 11. sırada yer aldı.
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