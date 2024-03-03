Kadın futbolunda Galatasaray - Trabzonspor maçında gol sesi çıkmadı

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Kadınlar Süper Ligi'nin 22. haftası dev bir maça sahne oldu.
Metin Ülgen'in takımı Galatasaray ile Gürkan Çavdar'ın çalıştırdığı Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan müsabakada gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray 53 puana yükselirken, Trabzonspor 24 puana ulaştı.
Galatasaray, liderliğini sürdürdü
Haftaya lider giren Galatasaray, Trabzonspor'a puan kaybetmesine karşın takipçisi Fenerbahçe'nin de Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilmesi sebebiyle liderliğini korumayı bildi.
Trabzonspor, Beşiktaş'la karşılaşacak
Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray deplasmanda Ataşehir Belediyesi'ne konuk olurken Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
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