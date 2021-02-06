Kadın hakemler Süper Lig'de maç yönetmeye hazırlanıyor

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2022-2023 sezonundan itibaren kadın hakemlerin Süper Lig'de maç yönetmeye başlayacağını açıkladı.

Bundesliga başta olmak üzere, Avrupa'nın birçok ülkesinde maç yöneten kadın hakemler, Süper Lig'e de geliyor.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, kadın hakemlerle ilgili başlattıkları projeden bahsetti.

Bir süredir proje üzerinde çalıştıklarını belirten Özdemir, kadın hakemlerin iki sezon sonrasına hazırlandığını söyledi.

"2022-23 SEZONUNDA MAÇ YÖNETECEKLER"

Hürriyet'e konuşan Özdemir, "2022-23 sezonunda Süper Lig’de kadın hakemlerimiz olacak. O sezonda kadın hakemlerimiz maçlarda görev alacak." dedi.