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    Kadın hakemler Süper Lig'de maç yönetmeye hazırlanıyor

    Kadın hakemler Süper Lig'de maç yönetmeye hazırlanıyor

    TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2022-2023 sezonundan itibaren kadın hakemlerin Süper Lig'de maç yönetmeye başlayacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2021 - 11:04
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    Bundesliga başta olmak üzere, Avrupa'nın birçok ülkesinde maç yöneten kadın hakemler, Süper Lig'e de geliyor.

    TFF Başkanı Nihat Özdemir, kadın hakemlerle ilgili başlattıkları projeden bahsetti.

    Bir süredir proje üzerinde çalıştıklarını belirten Özdemir, kadın hakemlerin iki sezon sonrasına hazırlandığını söyledi.

    "2022-23 SEZONUNDA MAÇ YÖNETECEKLER"

    Hürriyet'e konuşan Özdemir, "2022-23 sezonunda Süper Lig’de kadın hakemlerimiz olacak. O sezonda kadın hakemlerimiz maçlarda görev alacak." dedi.

    Kadın hakemler Süper Lig de maç yönetmeye hazırlanıyor #1

    Kadın hakemler Süper Lig de maç yönetmeye hazırlanıyor #2

    Kadın hakemler Süper Lig de maç yönetmeye hazırlanıyor #3

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