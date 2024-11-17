Kadınlar derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda yendi

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Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftası dev bir maça sahne oldu.

Gökhan Bozkaya'nın çalıştırdığı Fenerbahçe ile Mesut Kır yönetimindeki Beşiktaş, derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Dereağzı Lefter Tesisleri'nde oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla konuk takım Beşiktaş oldu.

BEŞİKTAŞ, 2 GOLLE KAZANDI

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Shameeka Fishley ve 28. dakikada Donjeta Halilaj kaydetti.

FENERBAHÇE'NİN SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte Siyah-beyazlılar galibiyet serisini 6 maça çıkartırken, bu sezonki tüm maçlarını kazanan Fenerbahçe'nin 8 maçlık galibiyet serisine de son verdi.

BEŞİKTAŞ'TAN ÜST ÜSTE İKİNCİ DERBİ ZAFERİ

Öte yandan ligin 8. haftasında sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında üst üste ikinci derbi zaferini aldı.

FENERBAHÇE, YENİLMESİNE RAĞMEN LİDERLİĞE DEVAM EDİYOR

Bu galibiyetle birlikte Siyah-Beyazlılar, puanını 19'a yükseltti. Liderlik koltuğunda oturan Sarı-Lacivertliler ise 24 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Fenerbahçe, Fatih Vatanspor'a konuk olacak. Beşiktaş ise Amed'i ağırlayacak.