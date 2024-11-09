Kadınlar derbisinde Beşiktaş, Galatasaray'ı yendi

Haber Merkezi
Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 8. haftası derbi mücadelesine sahne oldu.
Mesut Kır yönetimindeki Beşiktaş ile Metin Ülgen'in çalıştırdığı Galatasaray karşı karşıya geldi.
BEŞİKTAŞ, TEK GOLLE GÜLDÜ
Dolmabahçe'de oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 48. dakikada Donjeta Halilaj kaydetti.
HAFTAYA BİR DERBİ DAHA VAR
Ligde arka arkaya beş maçının kazanan Beşiktaş, puanını 16'ya yükseltti. İki maçı eksik olan Galatasaray 12 puanda kaldı.
Kadın Futbol Süper Ligi'nde bir sonraki hafta Beşiktaş, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Galatasaray, Vatanspor'u ağırlayacak.
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