Kadınlar derbisinde Beşiktaş Galatasaray'ı mağlup etti

Kadınlar Süper Ligi'nin 5. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu.
Derbi mücadelesinde Suat Okyar'ın çalıştırdığı Beşiktaş ile Metin Ülgen yönetimindeki Galatasaray kozlarını paylaştı.
İBB GOP Halit Kıvanç Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
Beşiktaş, ilk yarıda golleri buldu
Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren goller ise maçın ilk yarısında geldi.
Beşiktaş'a 3 puanı getiren golleri; 9. dakikada Marija Aleksic ve 12. dakikada Fatma Sağra Öztürk (Kendi kalesine) attı.
Galatasaray, ilk kez yenildi
Bu galibiyetin ardından Beşiktaş 8 puana yükseldi. İlk mağlubiyetini alan Galatasaray ise 12 puanda kaldı.
Beşiktaş, ligin 6. haftasında Gaziantep Asya Spor ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray, evinde Amed Sportif'i ağırlayacak.