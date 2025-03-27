Kadınlar derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yendi

Haber Merkezi
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasındaki derbide Beşiktaş United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk etti.
İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 2-0 kazandı.
FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'I 2 GOLLE GEÇTİ
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 41. dakikada Busem Şeker ile 46. dakikada Marta Cox kaydetti.
Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment karşısında aldığı galibiyetin ardından ligde yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.
FENERBAHÇE SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, puanını 58'e yükselterek liderlilk koltuğunu bırakmadı. Beşiktaş, 43 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Fenerbahçe, Fatih Vatanspor'u konuk edecek. Beşiktaş, Amed deplasmanına gidecek.
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