Kadınlar derbisinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı devirdi Fenerbahçe, Kadınlar Süper Ligi'nin 25. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

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Kadınlar Süper Ligi'nin 25. hafta müsabakası dev bir maça sahne oldu.

Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen maçta Gökhan Bozkaya yönetimindeki Fenerbahçe ile Metin Ülgen'in çalıştırdığı Galatasaray, hakem Burak Taşkınsoy'un düdük çaldığı mücadelede karşı karşıya geldi.

Dereağzı Lefter Tesisleri'nde oynanan derbide kazanan 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla ev sahibi ekip Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe, geriye düştüğü maçı kazandı

Konuk ekip sarı-kırmızılılar 4. dakikada Arzu Karabulut’un attığı golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe ceza sahası önündeki hava topu mücadelesi sonrası topu kapan Arzu, ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi.

Maçın 9. dakikasında Yağmur Uraz pasını Ece Türkoğlu’na aktardı. Ceza yayı içinde rakibini geçen Ece, kale önünde yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 1-1'e getirdi. Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

Fenerbahçe, 70. dakikada 2-1 öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazdan Coleman’ın kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden meşin yuvarlak filelerle buluştu ve skor 2-1 oldu. Kalan dakikalarda iki takım da pozisyonlardan yararlanamazken, sarı-lacivertliler sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray, liderliğine devam etti

Son maçta Beylerbeyi'ne 4-3 mağlup olan Fenerbahçe, derbi galibiyetiyle moral buldu. Galatasaray ise ligde 5 maç sonra mağlup oldu.

Alınan bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 57 yaparak, ezeli rakibini takibe sürdürdü. Galatasaray ise 59 puanla liderliğine devam etti.

Fenerbahçe, haftaya Beşiktaş'la karşılaşacak

Ligin gelecek haftasında Fenerbahçe, bir derbiye daha çıkacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray ise sahasında Hakkarigücü'nü konuk edecek.

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