Kadınlar derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi yendi

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Kadınlar Süper Ligi'nin 10. hafta mücadelesi dev bir maça sahne oldu.
Metin Ülgen yönetimindeki Galatasaray ile Gökhan Bozkaya'nın çalıştırdığı Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan derbi müsabakasını ev sahibi takım sarı-kırmızılılar, son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı.
Kipoyi, galibiyeti getirdi
Galatasaray, 60. dakikada Eda Karataş ile öne geçti. Fenerbahçe'nin golünü 79. dakikada Yağmur Uraz attı.
Galatasaray, 90+8'de Kipoyi'nin attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşılaşacak
Bu sonucun ardından Galatasaray 27 puana yükseldi. Fenerbahçe 24 puanda kaldı.
Galatasaray, gelecek hafta Hakkarigücü deplasmanına gidecek. Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
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