Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe

Haber Merkezi

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Petrol Ofisi, Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk etti.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 2-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Ümran Özev ve 67. dakikada Yağmur Uraz kaydetti.

FENERBAHÇE'DEN 6'DA 6

Bu sonuçla birlikte 6'da 6 yapan Sarı-Lacivetliler, 18 puanla ligde 1. sırada yer aldı.

G.SARAY'IN 2 MAÇI EKSİK

Peş peşe 3 galibiyetin ardından ligdeki ilk yenilgisini alan Galatasaray ise 9 puanda kaldı. Sarı-Kırmızılılar'ın Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları dolayısıyla iki maç eksiği bulunuyor.

Ligde bir sonraki maçta Fenerbahçe, Amed'e konuk olacak. Galatasaray da evinde Amed'i ağırlayacak.