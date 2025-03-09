Kadınlar derbisinde kazanan yok! Galatasaray ile Fenerbahçe yenişemedi

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Kadınlar Süper Ligi'nin 19. haftası dev bir maça sahne oldu.

Metin Ülgen yönetimindeki Galatasaray ile Gökhan Bozkaya'nın çalıştırdığı Fenerbahçe, hakem Sercan Yılmaz'ın düdük çaldığı derbide karşı karşıya geldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadelede kazanan çıkmadı. Ezeli rakiplerin düellosu 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Fenerbahçe'nin golünü 63. dakikada Marta Cox kaydetti. Galatasaray'ın golü ise 71. dakikada Maria Usme'den geldi.

İLK MAÇI FENERBAHÇE KAZANMIŞTI

Ligin ilk devresinde oynanan maçta Fenerbahçe, konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmişti.

SAHADAN 1'ER PUANLA AYRILDILAR

Bu sezon yalnızca 2 mağlubiyeti olan ve ilk kez berabere kalan lider Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte puanını 49'a yükseltti.

37 puanda kalan Galatasaray ise 6. sırada konumlandı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligde bir sonraki hafta Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak. Karadeniz Ereğli Belediyespor maçı iptal olan Fenerbahçe de Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak