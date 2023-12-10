Kadınlar futbolunda Fenerbahçe, Trabzonspor'u tek golle geçti Fenerbahçe, Kadınlar Süper Ligi'nin 13. haftasında 10 kişi kaldığı maçta evinde Trabzonspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

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Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 13. haftası dev bir maça sahne oldu.

Gökhan Bozkaya'nın çalıştırdığı Fenerbahçe ile Gürkan Çavdar yönetimindeki Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Dereağzı Lefter Tesisleri'nde oynanan müsabakada kazanan 10 kişi kalmasına rağmen 1-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe 10 kişiyle kazandı

Sarı-lacivertlilere üç puanı getiren golü ise 81. dakikada oyuna sonradan dahil olan Danielle Alice Steer kaydetti.

Fenerbahçe'de dakikalar 67'yi gösterdiğinde ise Gülbin Hiz ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya da 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe, Galatasaray'ı takibi sürdürdü

Alınan bu sonuçla birlikte puanını 33'e çıkaran Fenerbahçe, maç fazlasıyla aynı puanda yer aldığı Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada yer aldı.

Konuk takım Trabzonspor ise 11 puanda kaldı ve haftayı 12. sırada noktaladı.

İki takımın da sıradaki maçı Ataşehir Belediyesi'ne karşı

Ligin gelecek haftasında ise Fenerbahçe, 17 Aralık'ta Ataşehir Belediyesi ile deplasmanda karşılaşacak.

Trabzonspor da erteleme maçında 13 Aralık tarihinde Ataşehir Belediyesi'ne konuk olacak.