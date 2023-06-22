Kadınlar maçında hakemden ilginç penaltı hatası TFF Kadınlar 3. Futbol Ligi play-off yarı final maçında hakem, penaltı vuruşlarını yanlış sayıp erken bitirdi.

DHA

Bakırköy Yenimahalle FK ile Çanakkale Dardanelspor arasında Bursa Veysel Karani Stadı’nda oynanan maçta sıra dışı bir olay yaşandı.

TFF Kadınlar 3. Futbol Ligi play-off yarı final maçında hakem, penaltı vuruşlarını yanlış sayıp erken bitirdi. Dardanelspor kutlama yaparken karşılaşmanın gözlemcisinin uyarısı ile hakem takımları tekrar sahaya çağırdı ve penaltılara devam edilince bu kez Bakırköy Yenimahalle, sevinen ve finale çıkan takım oldu.

Bursa Veysel Karani Stadı’nda oynanan maçta Yenimahalle İremsu Öksüz’ün 57’deki golüyle öne geçerken Dardanelspor 76’da Ecenur Çetin’in penaltısıyla skora denge getirdi. 90 dakika 1-1 biterken uzatma devrelerinde skor değişmedi ve penaltılara gidildi.

Dardanelspor penaltıları kazanmıştı

Penaltılarda; Dardanelspor 3’te 3 yaptı. Bakırköy Yenimahalle ise ilk 3 penaltıdan ilkini kaçırdı, sonraki iki vuruşu gole çevirdi. Yenimahalle dördüncü penaltıyı da kaçırınca Dardanelsporlu oyuncuları ve teknik heyet sevinçle sahaya girdi, hakem de penaltıları bitirdi. Ancak bu erken alınan bir karardı.

Karar değişti ve Bakırköy Yenimahalle FK finale yükseldi

Dardanelsporlular uzun süre maçı kazandıkları için sevinirken karşılaşmanın gözlemcisinin uyarısı ile hakem, takımları tekrar yerlerine çağırdı ve penaltılara devam edildi. Galibiyet için kalan iki penaltıdan birini atması yeterli olan Dardanelspor iki atışı da kaçırdı, Yenimahalle beşinci atışını gole çevirdiği için ilk 5 penaltı 3-3 berabere bitti. Altıncı penaltılarda Yenimahalle 4-3 öne geçti. Dardanelspor’un 6'ıncı vuruşunu kaleci Büşra Çelikkol kurtarınca Bakırköy Yenimahalle FK finale yükseldi.

Teknik direktör Şenol Çelik ve öğrencileri büyük bir sevinç yaşadı. Bakırköy Yenimahalle takımı 23 Haziran’daki finalde Pendik Güvenspor ile karşılaşacak ve kazanan taraf 2'inci lige yükselecek. Teknik Direktör Şenol Çelik hem şaşkın hem de gururlu olduklarını söylerken, çok büyük fedekarlıklarla çıktıkları yolda finali de kazanıp 2'inci lige çıkmak istediklerini söyledi.