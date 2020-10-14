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    Kadro dışı bırakılan Boyd takımla birlikte çalıştı

    Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Tyler Boyd, A takımla birlikte idmana çıktı. Mirin, Lens ve Douglas ise takımdan ayrı çalıştı.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2020 - 16:27
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    Kadro dışı bırakılan Boyd takımla birlikte çalıştı

    Beşiktaş'ta transfer döneminin kapanmasının ardından yabancı kontenjanında yer açmak için kadro dışı bırakılan Tyler Boyd'da ilginç bir gelişme yaşandı.

    Lisansı çıkarılmayan Amerikalı oyuncunun takımla birlikte antrenmana çıkması şaşkınlık yarattı.

    DİĞERLERİ AYRI ÇALIŞTI

    Lens, Mirin ve Douglas gibi diğer lisansı çıkarılmayan oyuncular ise ayrı idman sahasında çalıştı.

    Kadro dışı bırakılan Boyd takımla birlikte çalıştı #1

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