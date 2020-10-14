Kadro dışı bırakılan Boyd takımla birlikte çalıştı

Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Tyler Boyd, A takımla birlikte idmana çıktı. Mirin, Lens ve Douglas ise takımdan ayrı çalıştı.

Beşiktaş'ta transfer döneminin kapanmasının ardından yabancı kontenjanında yer açmak için kadro dışı bırakılan Tyler Boyd'da ilginç bir gelişme yaşandı.

Lisansı çıkarılmayan Amerikalı oyuncunun takımla birlikte antrenmana çıkması şaşkınlık yarattı.

DİĞERLERİ AYRI ÇALIŞTI

Lens, Mirin ve Douglas gibi diğer lisansı çıkarılmayan oyuncular ise ayrı idman sahasında çalıştı.