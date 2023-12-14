Kadro dışı kalan Aboubakar'dan ilk açıklama! İşimi yapmama izin verin

Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde beklentilerin uzağında kalan ve bu sezon 3 teknik adamla çalışan Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde çarpıcı bir karara imza atmıştı.
Siyah-beyazlılar, performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.
Kadro dışında bırakılan isimlerden biri olan yıldız futbolcu Aboubakar ise yönetimin aldığı bu kararın ardından ise ilk kez açıklama yaptı.
"Tartışmam ya da disiplinsiz davranışım olmadı"
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kamerunlu oyuncu, kendisi hakkında "saç ektirdiği için oynamıyor" iddialarına şu yanıtı verdi:
Artık bu saçma suçlamalara son verelim. Bu sezon herhangi bir saç bakımı yapmadım. Geçen sezon bittikten sonra ve sezon öncesi başlamadan saçlarıma bakım yapmıştım. Bu sezon kulüpte hiç kimseyle herhangi bir tartışmam ya da disiplinsiz davranışım olmadı. Bu sezon 11 gol 3 asist yaptım. Geçen sezonun ikinci yarısında 13 gol attım. Ve hepsinden önemlisi, sözleşmeli olduğum her dakika tüm çabamı ve konsantrasyonumu takıma veriyorum. Kulüp zaten durumu yeniden değerlendirdi ve e-posta gönderdi. Hukuki davalara konu olabilecek asılsız suçlamalardan vazgeçin, işimi yapmama izin verin.
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