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    Kadro dışı kalan Jeremain Lens bireysel idmanlara başladı

    Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, altyapı tesislerinde bireysel olarak antrenman yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2020 - 13:00
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    Kadro dışı kalan Jeremain Lens bireysel idmanlara başladı

    Beşiktaş'ın 2018 yılında Sunderland'den transfer ettiği Jeremain Lens, siyah-beyaz kulüple 2022 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

    Oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratan Hollandalı futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine kadro dışı bırakıldı.

    TEK BAŞINA ÇALIŞTI

    Artık A takımla idmanlara çıkmayacak olan 32 yaşındaki futbolcu, altyapı tesislerinde bireysel olarak çalışmalara başladı.

    Lens'in takımda kalıp kalmayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

    Kadro dışı kalan Jeremain Lens bireysel idmanlara başladı #1

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