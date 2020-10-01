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- Kadro dışı kalan Jeremain Lens bireysel idmanlara başladı
Kadro dışı kalan Jeremain Lens bireysel idmanlara başladı
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, altyapı tesislerinde bireysel olarak antrenman yaptı.
- Haber Merkezi
- 01.10.2020 - 13:00
Beşiktaş'ın 2018 yılında Sunderland'den transfer ettiği Jeremain Lens, siyah-beyaz kulüple 2022 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.
Oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratan Hollandalı futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine kadro dışı bırakıldı.
TEK BAŞINA ÇALIŞTI
Artık A takımla idmanlara çıkmayacak olan 32 yaşındaki futbolcu, altyapı tesislerinde bireysel olarak çalışmalara başladı.
Lens'in takımda kalıp kalmayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.