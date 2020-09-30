Kadro dışı kalan Jeremain Lens tesislere noter çağırdı

Beşiktaş'ta etkisiz futbolu ve maaşında indirim yapmaması sonrası kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, menajeri aracılığıyla kulüpten bu kararın yazılı olarak kendisine iletilmesini istedi.

Beşiktaş'ta gösterdiği kötü performans nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadro dışı kalan Jeremain Lens, kriz çıkarmaya devam ediyor.

Kadro dışı kalan ve a takım ile idmanlara çıkmayan tecrübeli kanat oyuncusu Lens, menajeri aracılığıyla kulüpten bu kararın yazılı olarak kendisine iletilmesini istedi. Ancak yönetim, olayın teknik ekip kararı olduğunu sözlü olarak iletti.

Bu gelişme sonrasında Lens’in, idmana alınmaması sebebiyle tesislere noter çağırıp zabıt tutturduğu bildirildi.

SERGEN HOCA DA AÇIKLAMIŞTI

Konyaspor maçı öncesinde konuşan Sergen Yalçın, "Lens ve Umut Nayir'ı artık kadromuzda düşünmüyoruz. Ya başka takım bakacaklar ya da dışarıda kalacaklar." ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce sözleşmesinden feragat etmesi ve maaşında indirim yapması istenen Hollandalı futbolcu, bu teklifi reddederek tepki toplamıştı. Tecrübeli ismin, kısa süre içerisinde takımdan ayrılması bekleniyor.