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    Kadro dışı kaldığı iddia edilen Jose Sosa idmanda

    Kadro dışı kaldığı iddia edilen Jose Sosa idmanda

    Pazar günü evinde Trabzonspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de gündem Jose Sosa. Bir parti çıkışında elinde içkiyle yakalanan Arjantinli futbolcu, kadro dışı kalması beklenirken son idmanda yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 16:18
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 16:54
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    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28. hafta maçında 6 Mart Pazar günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına, öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

    Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular pas çalışması yaptı. Çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

    Filip Novak ve Luiz Gustavo günü bireysel çalışmalarla tamamlarken, Ferdi Kadıoğlu ile Enner Valencia ise günü fitness çalışmasıyla geçirdi.

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    Kadro dışı kaldığı iddia edilen Jose Sosa idmanda #1

    JOSE SOSA İDMANDA

    Önceki gece bir doğum günü partisi çıkışında elinde içki şişesiyle objektiflere yakalanan Jose Sosa'nın, derbi öncesi bu hareketi nedeniyle kadro dışı kalması bekleniyordu. Ancak idmanda yer alan Arjantinli futbolcunun taktik idmanında yedek takımda forma giymesi de dikkat çeken bir başka detay oldu.

    Kadro dışı kaldığı iddia edilen Jose Sosa idmanda #2


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