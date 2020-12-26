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- Kadroya alınmayan Mbaye Diagne alışverişe çıktı
Kadroya alınmayan Mbaye Diagne alışverişe çıktı
- Haber Merkezi
- 26.12.2020 - 09:37
- Güncelleme : 26.12.2020 - 09:38
Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Diagne krizi yaşanıyor.
Eşinin koronavirüse yakalanması nedeniyle sonuçları negatif çıksa da tedbir amaçlı Trabzon'a götürülmeyen Senegalli forvet, teknik direktör Fatih Terim'in sözünü dinlemedi.
ALIŞVERİŞE ÇIKTI
Hem teknik ekip hem de sağlık heyet, son iki antrenmana çıkarılmayan Diagne’den evde kalmasını ve kendisini izole etmesini istese de, 29 yaşındaki oyuncu kendini dışarı attı.
Evde oturmak yerine alışveriş turuna çıkan Diagne, Instagram hesabından sık sık story paylaştı. Diagne, gelen tepkiler üzerine bu hikayeleri daha sonra kaldırdı.
FALCAO YEDEK, FORVETTE OĞULCAN OYNAYACAK
Öte yandan teknik direktör Fatih Terim, Diagne'nin yokluğunda bu akşam forvette Oğulcan'ı oynatmayı planlıyor.
61 gün sonra kadroya alınan Falcao ise maça yedek kulübesinde başlayacak.