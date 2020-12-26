Kadroya alınmayan Mbaye Diagne alışverişe çıktı

Eşinin koronavirüse yakalanması sonucu tedbir amaçlı Trabzon'a götürülmeyen ve kendini izole etmesi istenen Mbaye Diagne'nin alışverişe çıkması, teknik heyeti kızdırdı.

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Diagne krizi yaşanıyor.

Eşinin koronavirüse yakalanması nedeniyle sonuçları negatif çıksa da tedbir amaçlı Trabzon'a götürülmeyen Senegalli forvet, teknik direktör Fatih Terim'in sözünü dinlemedi.

ALIŞVERİŞE ÇIKTI

Hem teknik ekip hem de sağlık heyet, son iki antrenmana çıkarılmayan Diagne’den evde kalmasını ve kendisini izole etmesini istese de, 29 yaşındaki oyuncu kendini dışarı attı.

Evde oturmak yerine alışveriş turuna çıkan Diagne, Instagram hesabından sık sık story paylaştı. Diagne, gelen tepkiler üzerine bu hikayeleri daha sonra kaldırdı.

FALCAO YEDEK, FORVETTE OĞULCAN OYNAYACAK

Öte yandan teknik direktör Fatih Terim, Diagne'nin yokluğunda bu akşam forvette Oğulcan'ı oynatmayı planlıyor.

61 gün sonra kadroya alınan Falcao ise maça yedek kulübesinde başlayacak.