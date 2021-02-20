Kağan Moradaoğlu: Hep hayal ettiğim bir şeydi bu

Kağan Moradaoğlu: Hep hayal ettiğim bir şeydi bu

Trabzonspor'da üç kalecinin de koronavirüse yakalanması nedeniyle Başakşehir maçında kaleye geçen genç eldiven Kağan Moradaoğlu, destek veren herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Trabzonspor'un Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği maçta kalede yer alan 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"UĞURCAN AĞABEY'İN ELDİVENLERİYLE ÇIKTIM"

Arkasında desteği hissettiğini belirten genç oyuncu, "Hep hayal ettiğim şeydi bu. Uğurcan ağabey, Erce ağabey, Arda ağabey yardımcı oldu. Uğurcan Ağabey'in eldivenleriyle çıktım. Heyecanlıydım ama hafta boyu herkes yardım etti. Beni tanıyan ve tanımayan herkesin desteği mutlu etti. Uğurcan Ağabey zaten 3 maçtır iyi gidiyordu, onu da devam ettirmek gerekiyordu. Hocaların yardımıyla konsantrasyonu bozmadık ve çok şükür iyi bitirdik." dedi.

Maç sonundaki sevinçleri sorulan Kağan, "Maç sonunda takım arkadaşlarımı gördüm ve onlara koştum. Bıraktım artık, sevinci yaşadık. Altyapıda birlikte oynadığımız 7-8 arkadaşımızla birlikteyiz ve onlarla bu galibiyeti yaşamak mutluluk yaşattı." ifadelerini kullandı.