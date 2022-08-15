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    Kağan Moradaoğlu, hukuk fakültesini kazandı

    Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradoğlu'nun YKS eşit ağırlık sınavında Türkiye 898.'si olduktan sonra hukuk fakültesine gideceği öğrenildi.
    • 15.08.2022 - 20:41
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    Kağan Moradaoğlu, hukuk fakültesini kazandı

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi olan Trabzonspor'un 19 yaşındaki kalecisi Kağan Moradaoğlu, tam burslu olarak Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

    Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "YKS 2022'de eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi olan Kağan Moradaoğlu, tam burslu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya hak kazandı. Göğsümüzü kabartan oyuncumuzu kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Kopenhag kafilesinde yer alıyor

    Moradaoğlu, Karadeniz ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile yarın deplasmanda yapacağı maç için Danimarka'ya giden kafilesinde yer alıyor.

    Kağan Moradaoğlu, hukuk fakültesini kazandı #1


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