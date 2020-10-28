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    Kahramanmaraşspor'da 23 kişi koronavirüse yakalandı

    2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kahramanmaraşspor'da, 18'i futbolcu olmak üzere toplam 23 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2020 - 09:26
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    Kahramanmaraşspor'da 23 kişi koronavirüse yakalandı

    Sahasında Zonguldak Kömürspor'u konuk etmeye hazırlanan Kahramanmaraşspor'da koronavirüs üzüntüsü yaşanıyor.

    Kahramanmaraş ekibinde 18'i futbolcu olmak üzere toplam 23 kişi koronavirüse yakalandı.

    İKİ MAÇ DA ERTELENDİ

    Kulüpten yapılan açıklamada, test sonuçları nedeniyle yarın oynanacak Zonguldak Kömürspor ile 31 Ekim'de deplasmanda oynanacak Gümüşhanespor maçlarının ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

    Kahramanmaraşspor da 23 kişi koronavirüse yakalandı #1

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