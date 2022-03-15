Kai Havertz: Gerekirse masrafları biz öderiz

Gelen yaptırımlar sonrası sıkıntılı günler geçiren Chelsea'de genç oyuncu Kai Havertz, deplasman masraflarını kendilerinin ödeyebileceğini söyledi.

Chelsea'de yıldız oyuncu Kai Havertz, Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Gelen yaptırımlarla birlikte Chelsea'nin deplasman maçları için 20 bin eurodan fazla harcama yapamayacağı açıklandı. Konuyla ilgili basın toplantısında konuşan Alman oyuncu, "Kendi masraflarımı öderim. Bu bizim için çok önemli değil." dedi.





"BENİM İÇİN SORUN OLMAZ"

Kendisi için bunun sorun olmayacağını söyleyen yıldız oyuncu, "Maçlara gelmemiz için en önemli şey bu. Deplasman maçına tren veya otobüsle gitmemiz gerekiyorsa öyle gideriz. Şu anda dünyada çok daha zor şeyler var. Bunu ödemek benim için sorun olmaz." ifadelerini kullandı.

"HERKES İÇİN GARİP BİR DURUM"

22 yaşındaki oyuncu, "Hepimiz profesyonel futbolcularız. Kulüpteki herkes için garip bir durum olduğunu biliyorum ama bizim futbol oynamamız ve maçlara odaklanmamız gerekiyor. Olan bitenle kulübün ilgilenmesi gerekiyor. Bu oyunculara bağlı bir şey değil. Daha önce böyle bir şeyin yaşandığını düşünmüyorum. Bu konu hakkında da fazla konuşamam. Biz maçlara odaklandık ve şu an için yapabileceğimiz tek şey bu." şeklinde konuştu.

İlk maçı sahasında 2-0 kazanan Chelsea, Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Lille ile çarşamba günü karşı karşıya gelecek.



