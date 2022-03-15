Petrol
99.22
-7.18%
Euro
16.08
-0.67%
Dolar
14.64
-0.93%
Altın
902.75
-2.71%
Borsa
2079
-0.44%
Bitcoin
578.571
-0.21%
BTXN Coin
38.96
0.85%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 6 C

    Kai Havertz: Gerekirse masrafları biz öderiz

    Gelen yaptırımlar sonrası sıkıntılı günler geçiren Chelsea'de genç oyuncu Kai Havertz, deplasman masraflarını kendilerinin ödeyebileceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 17:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kai Havertz: Gerekirse masrafları biz öderiz

    Chelsea'de yıldız oyuncu Kai Havertz, Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

    Gelen yaptırımlarla birlikte Chelsea'nin deplasman maçları için 20 bin eurodan fazla harcama yapamayacağı açıklandı. Konuyla ilgili basın toplantısında konuşan Alman oyuncu, "Kendi masraflarımı öderim. Bu bizim için çok önemli değil." dedi.

    Kai Havertz: Gerekirse masrafları biz öderiz #1

    "BENİM İÇİN SORUN OLMAZ"

    Kendisi için bunun sorun olmayacağını söyleyen yıldız oyuncu, "Maçlara gelmemiz için en önemli şey bu. Deplasman maçına tren veya otobüsle gitmemiz gerekiyorsa öyle gideriz. Şu anda dünyada çok daha zor şeyler var. Bunu ödemek benim için sorun olmaz." ifadelerini kullandı.

    "HERKES İÇİN GARİP BİR DURUM"

    22 yaşındaki oyuncu, "Hepimiz profesyonel futbolcularız. Kulüpteki herkes için garip bir durum olduğunu biliyorum ama bizim futbol oynamamız ve maçlara odaklanmamız gerekiyor. Olan bitenle kulübün ilgilenmesi gerekiyor. Bu oyunculara bağlı bir şey değil. Daha önce böyle bir şeyin yaşandığını düşünmüyorum. Bu konu hakkında da fazla konuşamam. Biz maçlara odaklandık ve şu an için yapabileceğimiz tek şey bu." şeklinde konuştu.

    İlk maçı sahasında 2-0 kazanan Chelsea, Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Lille ile çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

    Kai Havertz: Gerekirse masrafları biz öderiz #2


    İlginizi Çekebilir

    Van’da, 1.533 kaçak göçmen yakalandı
    3. Sayfa

    Van’da, 1.533 kaçak göçmen yakalandı

    Esenyurt'ta feci ölüm: Metrelerce yükseklikten düşüp öldü
    3. Sayfa

    Esenyurt'ta feci ölüm: Metrelerce yükseklikten düşüp öldü

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!

    Görüş Bildir