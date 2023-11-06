Kaleci Emircan'dan hayatını kurtaran hakeme teşekkür İskenderunspor-İnegölspor maçında dili boğazına kaçan Emircan Seçgin, ilk müdahaleyi yaparak hayatını kurtaran maçın orta hakemi Onur Bingöl'e teşekkür etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İskenderunspor-İnegölspor karşılaşmasında dün takım arkadaşı ile çarpışarak dili boğazına kaçan ve maçın orta hakemi Onur Bingöl'ün müdahalesiyle kurtarılan 21 yaşındaki kaleci Emircan Seçgin, antrenmana çıktı.

Hakem Bingöl'e teşekkür eden Emircan, "Maçın orta hakemi Onur Bingöl'ün o an bu müdahaleyi yapması beni hayatta tuttu. Sağlık eğitiminin ne kadar önemli olduğu benim hayata tutunmam ile belli oldu." dedi.

Ne olmuştu?

TFF 2’nci Lig’in 12’nci haftasında dün gerçekleştirilen İskenderunspor-İnegölspor karşılaşmasının 36’ncı dakikasında İskenderunspor’un kalecisi Emircan Seçgin, takım arkadaşıyla çarpışınca dili boğazına kaçtı.

Maçın orta hakemi Onur Bingöl, koşarak yanına gidip, yaptığı müdahaleyle Emircan’ın boğazına kaçan dilini çıkardı. Genç kaleci, ambulansla tedbiren hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolün ardından takımın tesisine dönen Emircan, bugün takımıyla birlikte sahada antrenmana katıldı.

"Olay anını hatırlamıyorum"

Hayatta kaldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Emircan, hakem Onur Bingöl'e teşekkür etti. Emircan, "Yaşadığım olay anını kesinlikle hatırlamıyorum. Tamamen arkadaşlarımın anlatımı ile görüntüleri izleyince olayı gördüm ve farkına vardım. Şu anda durumum iyi, hafif ağrılarım var. Maçın orta hakemi Onur Bingöl'ün o an bu müdahaleyi yapması beni hayatta tuttu. Kendisine teşekkür ediyorum. Sağlık eğitiminin ne kadar önemli olduğu benim hayata tutunmam ile belli oldu." dedi.

"Faciayı önledi"

İskenderunspor Teknik Direktörü Koray Poyraz ise, yaşanan talihsiz anları şöyle anlattı:

Emircan maça iyi başlamıştı. Performansı ve kendine güveni iyiydi. Talihsiz bir pozisyon yaşandı ama çok şükür kendisi iyi. Futbolun içerisinde maalesef böyle şeyler oluyor. Allah korusun asla böyle şeylerle karşılaşmak istemiyoruz. Hakem arkadaşımızı gerçekten tebrik etmek lazım. Hemen müdahale ederek bir faciayı önledi. Çok şükür oyuncumuz iyi antrenmana çıktı. Yarın daha da iyi olacak.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)