Kalesine gelen şutlarda en az kurtarış yapan kaleciler

Türkiye'nin gelecek vadeden kalecilerinden Ersin, Uğurcan ve Altay arasında da tıpkı takımları gibi bir rekabet var. Altay ilk 6 haftada kalesine gelen şutlarda rakiplerine oranla daha başarılı oldu.

Bu sezon alınan kötü sonuçlarla birlikte başta Eddie Newton olmak üzere birçok isim Trabzonspor'da eleştirilerin odak noktasındaki isim oldu.

Bunlardan bir tanesi de geçen sezonun başarılı ismi Uğurcan Çakır.

24 yaşındaki file bekçisi geçen sezon pandemi öncesinde takımın en iyi isimlerinden biri olurken, koronavirüs arasının ardından ise düşüşe geçmişti.

YEREL MEDYA: TRABZONSPOR'UN KALESİ YIKILDI

Sezona da iyi başlayamayan deneyimli kaleci 6 maçta kalesinde 10 gol görerek performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Trabzon'un saygın haber sitelerinden biri olan Karadeniz gazetesi, "Trabzonspor'un kalesi yıkıldı" başlığını atarak Uğurcan'ın performansının oldukça düştüğünü okurlarıyla paylaştı.

Geçen sezon en çok kurtarışı Fenerbahçe maçlarında yapan başarılı file bekçisi, önceki gün yine önemli pozisyonlarda devleşmesine rağmen 2’si duran toptan olmak üzere 3 gole engel olamadı. Fenerbahçe kalecisi Altay’ın maç sonrası teselli etmeye çalıştığı Uğurcan, geçen hafta yaptığı açıklamada, “Takımın performansı düşünce bu durum bana da yansıyor” demişti.

ERSİN EN AZ KURTARIŞ YAPAN KALECİ

Süper Lig'de birbirleriyle sürekli kıyaslanan Altay, Ersin ve Uğurcan arasında ise Altay Bayındır performansıyla dikkat çekiyor. Bu sezon kalesinde 5 gol gören deneyimli kaleci rakiplerine oranla daha formda bir görüntü çiziyor.

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu ise Süper Lig'de kalesine gelen şutların gol olma oranlarında birinci sırada yer aldı.

Ersin'in koruduğu kaleye gelen şutların %43'ü golle sonuçlanırken Uğurcan'ın kalesine gelen şutların %40'ı filelerle buluştu. Trabzonspor kalecisi bu alanda Süper Lig'deki kaleciler arasında en çok gol yiyen 3. kaleci oldu.

Sıralamada Yeni Malatyaspor kalecisi Abdulsamed Damlu 2. sırada yer alırken, Denizlispor kalecisi Costel Pantilimon 4. sırada bulunuyor.

ALTAY FORMUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Altay Bayındır ise kalesine gelen şutlarda rakiplerine göre daha başarılı bir performans sergiledi. Başarılı eldiven Galatasaray derbisindeki iyi oyunu ve Fatih Karagümrük maçındaki penaltı kurtarışıyla da takımını ayakta tutan isimlerden olmuştu.