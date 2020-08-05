Kameni: F.Bahçe'yi şikayet ettim, FIFA beni haklı buldu

FIFA'nin kendisini haklı bulduğunu belirten Fenerbahçe'nin eski kalecisi Carlos Kameni, sarı-lacivertli kulübün itiraz etmek için CAS'a başvurduğunu söyledi.

Fenerbahçe ile Ağustos 2019'da yollarını ayıran Carlos Kameni, sarı-lacivertli kulübün kendisine verilen sözleri tutmadığını ve bu nedenle FIFA'ya gittiğini söyledi.

Tecrübeli kaleci, "Fenerbahçe, hiçbir gerekçe göstermeden kadro dışı bıraktı. Ben ödemelerimi alamadım. Sözleşmemi fesh etme hakkım doğdu ve FIFA'ya gittim. O dönem serbest kalamıyordum. Çünkü, problemim tam olarak çözülmemişti. FIFA'nın vereceği kararı bekliyordum. Malaga'da kendi evimde antrenmanlarıma devam ettim." dedi.

"FIFA BENİ HAKLI BULDU"

"Bugün işler kısmen çözüldü çünkü FIFA beni haklı buldu." diyerek sözlerini sürdüren Kameni, "Fenerbahçe, FIFA'nın verdiği karar sonrası CAS'a başvurdu. Yani, 5 ay daha bekleyeceğiz ve sonucu göreceğiz. Ancak, şu an serbest bir futbolcuyum ve istediğim kulübe imza atarım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.