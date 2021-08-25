Kana Biyik sözleşmesini feshetmek istiyor

Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği isimlerden olan Kana Biyik ile kırmızı-siyahlı yönetimin ayrılık pazarlığı yaptığı öğrenildi.

Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği isimlerden olan Kana Biyik ile kırmızı-siyahlı yönetimin ayrılık pazarlığı yaptığı öğrenildi.

Fransa'ya tedavi amacıyla izinsiz olarak gitmesi ve burada uzun süre kalması dolayısıyla para cezası verilen Kana Biyik ile ayrılık için masaya oturulduğu öğrenildi.

Kana Biyik'e kontratının bir bölümünden vazgeçmesi durumunda kendisinin ayrılmasına izin verileceği oyuncuya bildirilirken Kana Biyik'in ise ilk etapta bu teklifi reddettiği bildirildi.





ÇİFT İDMAN YAPIYOR

Takımdan ayrı kaldığı için fizik ve kondisyon olarak baya bir geride olan Kana Biyik'e, günde çift idman özel program uygulanıyor. Sakatlığı tamamen geçtiği belirtilen Kana'nın sahalara ne zaman döneceği ise merak konusu olurken kulüp ile arasındaki ayrılık pazarlığından nasıl bir sonuç çıkacağıda yine merakla bekleniyor.



