Kanarya'ya 45 milyon euroluk dünya yıldızı! Portekiz'in vazgeçilmezi geliyor! İsmail Kartal bizzat istedi Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi ve Portekiz Milli Takımı'nın vazgeçilmezini getiriyor.

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İsmail Kartal yönetiminde sezona mükemmel başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.

Bu sene şampiyonluk hedefleyerek taraftarın hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe camiası, güçlü bir kadro kuruyor.

İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda Ryan Kent, Alexander Djiku, Edin Dzeko, Umut Nayır Sebastian Szymanski, Rodrigo Becão, Mert Müldür, Dusan Tadic, Fred, Cengiz Ünder ve Livakovic'i kadrosuna katan Fenerbahçe, hız kesmiyor.

Sarı-lacivertli ekibin fırsat transferi için düğmeye bastığı ve gözünü Portekiz Milli Takımı'nın yıldızına diktiği öğrenildi.

Fenerbahçe golcü arayışında

Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde 29 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al-Ittihad'a transfer olan ancak takımda düşünülmeyen Portekizli golcü Jota için düğmeye bastı.

Fotospor'un haberine göre; Al-Ittihad, Jota’yı maaşının en azından yarısını karşılayabilecek bir takıma kiralık olarak göndermeyi düşünüyor.

Rus takımlarının Portekizli oyuncuyu radarına aldığı iddia edilirken, Jota'nın Fenerbahçe'ye imza atmayı tercih edebileceği ileri sürüldü.

Golcünün karnesi

Bu sezon 5 maçta Al-Ittihad formasını terleten Portekizli golcü 1 gol kaydetti. Yıldız golcü geçen sezon ise İskoç devi Celtic forması altında 43 maçta forma şansı bulurken söz konusu karşılaşmalarda 15 gol 12 asiste imza attı.

Yıldız golcü Portekiz formasını ise 18 maçta terletti ve 5 gol 4 asistlik performans sundu. Yıldız golcü için bugüne dek toplamda 45 milyon euro bonservis bedeli ödendi.