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    Kansere yakalanan Christoph Daum'dan mesaj: İyileşme yolundayım

    Kansere yakalanan Christoph Daum'dan mesaj: İyileşme yolundayım

    Kansere yakalanan Christoph Daum, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Daum paylaşımında iyileşme sürecinde olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2022 - 16:03
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    Türkiye’de bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe’de görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum, geçtiğimiz ekim ayında kansere yakalanmıştı.

    Daum, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, futbolseverlere yönelik bir mesaj yayımlayarak, "Bir rutin kontrol çerçevesinde kanser teşhisi konulduğu için son aylarda kamuoyundan çekilmek zorunda kaldım. O zamandan beri CIO Köln’de Prof. Dr. Jürgen Wolf ve ekibinin emin ellerinde bulunuyorum” ifadelerini kullamıştı.

    Yılbaşı mesajı paylaştı

    Kansere yakalandığını duyuran Daum, Instagram hesabından paylaşımlarına devam ediyor.

    Daum son olarak yılbaşı mesajıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

    Kansere yakalanan Christoph Daum dan mesaj: İyileşme yolundayım #1

    Saçları ve kaşları döküldü

    Son halini paylaşan Daum'un gördüğü tedavi sonrası saçlarının ve kaşlarının döküldüğü görüldü.

    Öte yandan Daum yaptığı son paylaşıma, "Destekleyici sözleriniz bana güç verdi ve tedavimi son derece olumlu etkiledi. İyileşme yolundayım. Yeni yıl mesajım; kanser için önlem alın!" notunu düştü.

    Kansere yakalanan Christoph Daum dan mesaj: İyileşme yolundayım #2


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