Kante'nin Türkiye hayranlığı

İngiliz ekibi Chelsea ile Şampiyonlar Ligi kupasına uzanan, Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan ön libero N’Golo Kante, tam bir Türkiye hayranı.

Paris’te tanıştığı Sivaslı Çağrıcı Ailesi sayesinde Türkiye ve Türk kültürü ile tanışan N’Golo Kante, İstanbul’a hayran olduğunu, köfte, sütlaç ve çaya bayıldığını söyledi.

Fransız futbolcunun bu hayranlığının nedeni ise Paris’te spor ve iş dünyasından birçok kişinin gittiği diş hekimi Dr. Gökhan Çağrıcı ile tanışmasından kaynaklı. Çağrıcı Ailesi'yle yakın dost olduğunu belirten yıldız futbolcu, öyle ki final maçı sonrası Çağrıcı Ailesi'ni arayarak “Dualarınızla beni motive ettiniz.” dedi ve teşekkür etti.

"HEPSİ AİLEM GİBİ"

Çağrıcı Ailesi'yle ilgili olarak konuşan Kante, “Yaklaşık 1 yıl önce diş tedavisi nedeniyle önce Gökhan sonrasında ailesiyle tanıştık, dost olduk. Onları ailemin bir parçası gibi görüyorum. Hatta Gökhan’ın annesine ben de ‘Hatun Anne’ diyorum. Annem gibi…

Hatun anne bana Türk lezzetlerini tattırdı. Fransa’da Michelin yıldızlı usta aşçılara şapka çıkartacak kadar lezzetli yemekler yapıyor. Özellikle ev köftesi, sütlaç ve çayı muhteşem. Gökhan’ın hem sohbeti hem de aile ortamı beni inanılmaz etkiledi.

Ne zaman sıkılsam huzur bulmak için Hatun Anne’yi ararım. Bana sürekli destek ve moral veriyor. Porto’daki Şampiyonlar Ligi finali öncesinde bana moral ve motivasyonu Hatun Anne verdi. Bana dua ettiğini söyleyince kendimi daha güçlü hissettim.” diye konuştu.

“SULTANAHMET’TE SABAH NAMAZI HUZUR VERİCİ”

İstanbul’a olan hayranlığını dile getiren Kante, “Türkiye benim için inanılmaz bir manevi atmosferi olan ülke... Kasımpaşa’daki Koita, Fenerbahçe’de oynayan Nabil Dirar, Erzurumspor’da oynayan Aatif ve birkaç arkadaşım Türkiye’de oynadılar ve çok seviyorlar. Benim de Türkiye’ye inanılmaz sevgi bağım var.

Gökhan ile İstanbul’a gelerek camileri gezdim. Özellikle Sultanahmet’te sabah namazında inanılmaz bir huzur ve rahatlık yaşadım. Bu atmosfer anlatılmaz yaşanır... İstanbul tablo gibi. Boğaz’da bir otelde konakladım, büyülendim.

Dünyanın en çok tarih kokan kenti bence İstanbul. Her köşesinde ayrı bir hikaye görebiliyorsunuz. Özellikle Türkiye hakkında bulduğum tüm kitapları okuyorum.” ifadelerini kullandı.

“GENÇLiĞiMDE SOKAKTA ÇÖP TOPLADIM”

Gençlik yılları ile ilgili konuşan kante yaşadığı zorluklara değindi. N’Golo Kante, “Futbolculuk çok zor bir meslek. Ben zorluklardan geldim. Gençliğimde hem çöp topladım hem de zorluklarla mücadele ederek antrenmanlar yaptım. İnanmak başarmaktır. Futbolcu olmak isteyenler yüreğinde çalışmayı hissetmeli.” dedi.

“BALLON D’OR İKİNCİ PLANDA”

Chelsea'de oynamaktan mutlu olduğunu dile getiren Kante, “Chelsea’de çok mutluyum. Her geçen gün kendimi geliştiriyorum. Sistemli oynuyoruz. Şampiyonlar Ligi’ni kazanmamızın şifresi tüm takım arkadaşlarımla yardımlaşma ve sistemli oynamamızdır.Teknik Direktörümüz Thomas Tuchel çok zeki ve sisteminin sahada uygulanması konusunda konuda çok hassas.

Şampiyonlar Ligi finalinden sonra gazeteciler bana Ballon d’Or alacağımı söylediler. Benim için ödülün ikinci planda olduğunu ve takımının başarısının her şeyin önünde geldiğini belirttim.” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’YE ŞİMDİLİK TATİLE GELİYOR

Bir gün Türkiye’de futbol oynayacağını belirten Kante, “Türkiye’ye tatile geleceğim. Şimdiden heyecanlanıyorum. Arkadaşım Gökhan Çağrıcı ile Antalya, Alanya, Marmaris ve Çeşme’ye gitmenin programını yapıyoruz.

Türkleri ve Türkiye’yi çok seviyorum. Chelsea’de görevim daha bitmedi. Bir gün mutlaka Türkiye’ye gelmek ve futbol oynamak istiyorum.” dedi.

"BURAK, YUSUF VE ZEKİ HARİKALAR"

Hürriyet'e konuşan Kante, “Fransa Ligi’ni takip ediyorum. Burak, Yusuf ve Zeki harika birliktelik oluşturdular ve tüm Fransız futbolseverlerin gönlünü çaldılar. Fransa futboluna inanılmaz katkıda bulundular. Umarım daha büyük başarılara ulaşırlar.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.