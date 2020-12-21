Kaptan Arda Turan takım arkadaşlarıyla toplantı yaptı

Karagümrük yenilgisi sonrası takımı toplayan Arda Turan'ın, "Hocamızı ve taraftarımızı üzmeye hakkımız yok" diyerek öz eleştiri yapmaları gerektiğini söyledi.

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelen Galatasaray, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak zirve yarışında yara almıştı.

Maç boyunca vasatı aşamayan sarı-kırmızılılarda kaptan Arda Turan'ın, karşılaşmanın ardından takım arkadaşlarıyla bir toplantı yaptığı öğrenildi.

"HOCAMIZI ÜZMEYE HAKKIMIZ YOK"

33 yaşındaki futbolcunun, "Nasıl iyi mücadele ettiğimizde güzel sonuçlar aldıysak, kötü oynadığımızda da bu mağlubiyet ortaya çıktı. Hatalarımızdan ders almalıyız. Hocamızı ve taraftarımızı üzmeye hakkımız yok. Kendi oyunumuzdan biz bile memnun değilsek taraftar nasıl olsun? Arka arkaya iki önemli maçımız var. Hocamız takımın başında olamayacak. Ama biz kazanarak hem onu hem de taraftarımızı mutlu etmeliyiz." dediği belirtildi.

Bu sezon 11 maçta görev yapan tecrübeli oyuncu, rakip fileleri 1 kez havalandırırken henüz asist yapamadı.