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- Kaptanlık pazubandı Arda Turan'a verildi
Kaptanlık pazubandı Arda Turan'a verildi
Selçuk İnan'ın futbolu bırakmasının ardından takımda yerli kaptan kalmayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bu göreve Arda Turan'a verdi.
- Haber Merkezi
- 08.08.2020 - 10:04
9 yıl sonra Galatasaray'a geri dönen Arda Turan'a, Fatih Terim'den bir güzel haber daha geldi...
Selçuk İnan'ın yeşil sahalara veda etmesinin ardından takımda yerli kaptan kalmayan sarı-kırmızılılarda bu görevin Arda'ya verildiği öğrenildi.
MUSLERA DÖNENE KADAR 1. KAPTAN
Tecrübeli oyuncu, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera sahalara dönene kadar takımın 1. kaptanı olacak.