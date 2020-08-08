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    Kaptanlık pazubandı Arda Turan'a verildi

    Kaptanlık pazubandı Arda Turan'a verildi

    Selçuk İnan'ın futbolu bırakmasının ardından takımda yerli kaptan kalmayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bu göreve Arda Turan'a verdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2020 - 10:04
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