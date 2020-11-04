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    Karabağ FK, Çırpınırdı Karadeniz'le karşılandı

    UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor ile karşılaşacak olan Azerbaycan takımı Karabağ FK Sivas'a indi. Havalimanında kafileyi bir grup öğrenci 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla karşıladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 15:00
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 15:16
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    Karabağ FK, Çırpınırdı Karadeniz'le karşılandı

    UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Sivas'ta "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla karşılandı.

    ÇIRPINIRDI KARADENİZ'Lİ KARŞILAMA

    Futbolcular, teknik heyet ve yönetimden oluşan kafileyi taşıyan uçak, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi.

    Spor Sivas Projesi kapsamında izcilik faaliyeti yürüten bir grup öğrenci, "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısını çalarak kafileye çiçek verdi.

    Sivas'ta Karabağ'a 'Çırpınırdı Karadeniz' karşılaması - İZLE

    İki ülkenin milli marşlarını okuyan, Türk ve Azerbaycan bayrakları da açan öğrenciler, Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov'a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

    Kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti. Karabağ takımı bugün saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

    Sivasspor ile Karabağ, yarın saat 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

    Karabağ FK, Çırpınırdı Karadeniz le karşılandı #1

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