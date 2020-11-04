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Karabağ FK, Çırpınırdı Karadeniz'le karşılandı

Karabağ FK, Çırpınırdı Karadeniz'le karşılandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor ile karşılaşacak olan Azerbaycan takımı Karabağ FK Sivas'a indi. Havalimanında kafileyi bir grup öğrenci 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla karşıladı.