Euro
8.7701
-2.45%
Dolar
7.3489
-1.95%
Altın
407.77
-3.04%
Borsa
1.553
-0.58%
Bitcoin
428.553
3.59%
EXEN Coin
14.31
10.67%
9ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 9 C
    Karabükspor 3. lige düştü

    Karabükspor 3. lige düştü

    Bir dönem ülkemizi Avrupa'da temsil eden Karabükspor, 1922 Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak bitime 9 hafta kala küme düştü.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2021 - 17:14
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 17:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Birkaç yıl önceye kadar Süper Lig'de mücadele eden ve ülkemizi Avrupa'da temsil eden Karabükspor'un düşüşü devam ediyor.

    Ekonomik sıkıntılar yaşayan Karabük ekibi, 1922 Konyaspor'a 2-0 yenilerek bitime 9 hafta kala 3. lige düştü.

    Karabükspor 3. lige düştü #1

    Kardemir Karabükspor, 2014 yılında ilk kez katıldığı Avrupa Kupaları'nda, ilk galibiyetini 1-0'lık skorla Fransız ekibi Saint Etienne'e karşı almıştı.

    Karabükspor 3. lige düştü #2

    İDMAN SAHASINDA KOYUNLAR OTLUYOR

    İş bilmez yöneticiler yüzünden 3. lige kadar düşen Mavi Ateş'te taraftarlar, kulübün Çamlık'ta bulunan Yaşar Kaptan Çebi İdman Sahası'nda koyunların otlatıldığını söyleyerek yönetimi topa tutmuştu.

    Karabükspor 3. lige düştü #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir