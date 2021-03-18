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Karabükspor 3. lige düştü
Bir dönem ülkemizi Avrupa'da temsil eden Karabükspor, 1922 Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak bitime 9 hafta kala küme düştü.
- Haber Merkezi
- 18.03.2021 - 17:14
- Güncelleme : 18.03.2021 - 17:44
Birkaç yıl önceye kadar Süper Lig'de mücadele eden ve ülkemizi Avrupa'da temsil eden Karabükspor'un düşüşü devam ediyor.
Ekonomik sıkıntılar yaşayan Karabük ekibi, 1922 Konyaspor'a 2-0 yenilerek bitime 9 hafta kala 3. lige düştü.
Kardemir Karabükspor, 2014 yılında ilk kez katıldığı Avrupa Kupaları'nda, ilk galibiyetini 1-0'lık skorla Fransız ekibi Saint Etienne'e karşı almıştı.
İDMAN SAHASINDA KOYUNLAR OTLUYOR
İş bilmez yöneticiler yüzünden 3. lige kadar düşen Mavi Ateş'te taraftarlar, kulübün Çamlık'ta bulunan Yaşar Kaptan Çebi İdman Sahası'nda koyunların otlatıldığını söyleyerek yönetimi topa tutmuştu.