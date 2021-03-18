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Karabükspor 3. lige düştü

Karabükspor 3. lige düştü

Bir dönem ülkemizi Avrupa'da temsil eden Karabükspor, 1922 Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak bitime 9 hafta kala küme düştü.