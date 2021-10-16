Euro
10.7467
0.69%
Dolar
9.2611
0.91%
Altın
526.09
-0.78%
Borsa
1.41
-0.16%
Bitcoin
564.244
1.89%
EXEN Coin
21.26
-2.52%
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C
    Karadeniz derbisi Giresunspor'un

    Karadeniz derbisi Giresunspor'un

    Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor, sahasında Rizespor'u Selim Ay'ın kendi kalesine ve Champness'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2021 - 15:37
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 16:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig 'in 9. haftasında Giresunspor ile Rizespor , Karadeniz derbisinde karşı karşıya geldi.

    2. dakikada Rizespor atağında Cemali Serter, defans oyuncularını çalımlayarak ceza sahasına girdi. Yerden Bolesei’ye topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleye yönlenen topa Perez son anda ayak koydu ve meşin yuvarlağı Giresunsporlu oyuncular uzaklaştırdı.

    Karadeniz derbisi Giresunspor un #1

    RİZESPOR 10 KİŞİ KALDI

    12. dakikada Rizespor'da Tyler Boyd direkt kırmızı kart gördü.

    21. dakikada Emre Taşdemir’in Giresunspor yarı sahasından uzun pasına Umut Nayır hareketlendi. Ceza sahası içerisinde Holmen ile mücadele eden Umut Nayır’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. Ancak gol, Umut Nayır’ın, Holmen’e faul yaptığı gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

    İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

    Karadeniz derbisi Giresunspor un #2

    GİRESUN GALİBİYETİ 2 GOLLE ALDI

    62. dakikada Giresunspor, Selim Ay'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti

    90+3. dakikada Giresunspor, Champness'in attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.

    Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Giresunspor, Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

    Karadeniz derbisi Giresunspor un #3

    RİZESPOR TARAFTARI TEPKİLİ

    Rizespor, Süper Lig'de çıktığı 9 maçın 8'inde mağlup oldu. 1 maçta ise berabere kaldı. Karadeniz ekibi şu anda 1 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

    Maçın ardından tepkili olan Rizespor taraftarı, sosyal medyadan yönetimi ağır bir şekilde eleştirdi.

    Taraftarlar yönetimi alınan sonuçlar neticesinde istifaya çağırdı.

    Karadeniz derbisi Giresunspor un #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir