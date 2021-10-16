Karadeniz derbisi Giresunspor'un

Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor, sahasında Rizespor'u Selim Ay'ın kendi kalesine ve Champness'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Süper Lig 'in 9. haftasında Giresunspor ile Rizespor , Karadeniz derbisinde karşı karşıya geldi.

2. dakikada Rizespor atağında Cemali Serter, defans oyuncularını çalımlayarak ceza sahasına girdi. Yerden Bolesei’ye topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleye yönlenen topa Perez son anda ayak koydu ve meşin yuvarlağı Giresunsporlu oyuncular uzaklaştırdı.

RİZESPOR 10 KİŞİ KALDI

12. dakikada Rizespor'da Tyler Boyd direkt kırmızı kart gördü.

21. dakikada Emre Taşdemir’in Giresunspor yarı sahasından uzun pasına Umut Nayır hareketlendi. Ceza sahası içerisinde Holmen ile mücadele eden Umut Nayır’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. Ancak gol, Umut Nayır’ın, Holmen’e faul yaptığı gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

GİRESUN GALİBİYETİ 2 GOLLE ALDI

62. dakikada Giresunspor, Selim Ay'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti

90+3. dakikada Giresunspor, Champness'in attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Giresunspor, Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

RİZESPOR TARAFTARI TEPKİLİ

Rizespor, Süper Lig'de çıktığı 9 maçın 8'inde mağlup oldu. 1 maçta ise berabere kaldı. Karadeniz ekibi şu anda 1 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Maçın ardından tepkili olan Rizespor taraftarı, sosyal medyadan yönetimi ağır bir şekilde eleştirdi.

Taraftarlar yönetimi alınan sonuçlar neticesinde istifaya çağırdı.