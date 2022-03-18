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    Karadeniz derbisinde erteleme tehlikesi

    Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Rizespor-Trabzonspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle oynanmayabilir.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 17:51
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    Karadeniz derbisinde erteleme tehlikesi

    Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30. hafta maçında Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

    Sahanın bembeyaz olması nedeniyle maçın büyük ihtimalle erteleneceği dile getirildi.

    Rizespor Başkanı Tahir Kıran konu ile ilgili olarak tv100'e açıklama yaptı.

    "SON KARAR HAKEMİN"

    İşte Kıran'ın sözleri:

    ''Saat 17 itibariyle kar yoktu, branda sermiştik ancak saha çizgileri gözüksün diye kaldırdık. Sonra bir anda her yer bembeyaz oldu. Hakem çıkacak, sahaya bakacak ve kararını verecek. Son karar hakemin.''

    Karadeniz derbisinde erteleme tehlikesi #1


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