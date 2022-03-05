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    Karadeniz derbisinde kazanan Giresunspor

    Süper Lig'in 28. haftasında Giresunspor, Rizespor'u Chiquinho ve Hamidou Traore'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 18:51
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    Karadeniz derbisinde kazanan Giresunspor

    Süper Lig'in 28. haftasında Rizespor, evinde Giresunspor'u ağırladı.

    Giresunspor, rakibini 45+3'te Chiquinho ve 48. dakikada Hamidou Traore'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta Göztepe'yi yenen Giresunspor, Karadeniz derbisinden de 3 puanla ayrılmayı başardı.

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    Üst üste üçüncü yenilgisini alan Rizespor, 23 puanda kalırken Giresunspor 32 puana yükseldi.

    Süper Lig'de gelecek hafta Rizespor, Kasımpaşa ile karşılaşacak. Giresunspor ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.

    Karadeniz derbisinde kazanan Giresunspor #1

    Karadeniz derbisinde kazanan Giresunspor #2


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