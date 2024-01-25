Karadeniz derbisinde Rizespor, Trabzonspor'u yendi Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor deplasmanda Rizespor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.

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Süper Lig'in 22. haftası Karadeniz derbisine sahne oldu.

İlhan Palut’un çalıştırdığı Rizespor ile Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, hakem Ümit Öztürk’ün düdük çaldığı maçta Rize Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

İki takımın da pozisyonlara girdiği kritik mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım Rizespor oldu.

Ev sahibi Rizespor'a galibiyeti getiren golü 78. dakikada Dal Varesanovic attı.

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Rizespor'un 45. dakikada Emirhan Topçu ile bulduğu bir gol, VAR incelemesinin ardından pozisyon başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Trabzonspor'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hüseyin Türkmen, 23. dakikada sakatlanmasının ardından sedyeyle oyundan çıktı. Hüseyin Türkmen yerine Mehmet Can Aydın oyuna dahil oldu.

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Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Trabzonspor, 37 puanda kaldı. Rizespor, 35 puana yükseldi.

Trabzonspor, ligde bir sonraki haftada sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Rizespor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.