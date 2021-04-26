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    Karagümrük - Antalyaspor maçının stadı değişti

    Süper Lig'in 38. haftasındaki Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor maçı, Bursa'da oynanacak.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2021 - 15:29
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 15:46
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    Karagümrük - Antalyaspor maçının stadı değişti

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u 28 Nisan Çarşamba günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda ağırlayacak.

    Kırmızı-siyahlılar, son zamanlarda iç saha maçlarını oynadığı Atatürk Olimpiyat Stadı'nı, 29 Mayıs'ta yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle kullanamayacak.

    Karagümrük - Antalyaspor maçının stadı değişti #1

    DAHA ÖNCE DE FARKLI STATLARDA OYNAMIŞTI

    36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de kendisiyle özdeşleşen Vefa Stadı'nı Süper Lig kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle kullanamayan Fatih Karagümrük, iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yanı sıra Ülker, Esenyurt Necmi Kadıoğlu, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan, Vodafone Park ve Kocaeli statlarında oynamıştı.

    Karagümrük - Antalyaspor maçının stadı değişti #2

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