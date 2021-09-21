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    Karagümrük, Antalyaspor'la golsüz berabere kaldı

    Süper Lig'in 6. haftasında Karagümrük ile Antalyaspor, 0-0 berabere kalarak 1 puanı bölüştü.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2021 - 19:52
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    Karagümrük, Antalyaspor'la golsüz berabere kaldı

    Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Karagümrük evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası sonunda gol sesi çıkmadı ve 0-0'lık sonuçla iki takım sahadan 1'er puanla ayrıldı.

    Karagümrük'ün özellikle 70 dakika mutlak üstünlüğünün bulunduğu maçta Antalyaspor son 20 dakikada pozisyonlar yakaladı. Ev sahibi ekip, karşılaşmada toplam 9 önemli pozisyonda gol çıkaramayarak bir anlamda rakibine 1 puanı armağan etmiş oldu.

    Karagümrük, Antalyaspor la golsüz berabere kaldı #1

    KARAGÜMRÜK İÇ SAHADA KAYBETMİYOR

    Karagümrük karşılaşmada 4 isabetli şutta gol bulamazken, Antalyaspor ise 3 kez çerçeveyi buldu ancak kaleci Viviano'yu geçemedi.

    Karagümrük, teknik direktörü Farioli'nin göreve geldiği Nisan 2021'den bu yana Süper Lig'de iç saha yenilgisi almadı (5G 3B).

    Bu sonucun ardından son 3 maçta 7 puan toplayan Karagümrük puanını 11 yaparken, 2 maçlık yenilgi serisini noktalayan Antalyaspor 5 puana yükseldi.

    Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek, Rizespor ise Başakşehir deplasmanına gidecek.

    Karagümrük, Antalyaspor la golsüz berabere kaldı #2

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