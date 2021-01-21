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    Karagümrük-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2021 - 08:41
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    Karagümrük-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray'ı 2-0 yenerek liderlik koltuğunu bırakmayan Beşiktaş, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

    Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Karagümrük'te kart cezalıları Enzo Roco, Jure Balkovec ve Vato Arveladze karşılaşmada görev yapamayacak. Sakatlıkları bulunan Ervin Zukanovic ve Yannis Salibur'un da maçta forma giymesi beklenmiyor.

    Beşiktaş'ta kamp kadrosuna alınmayan isimler Fabrice N'Sakala, Güven Yalçın ve Ajdin Hasic olarak belirlendi.

    MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş

    Ersin
    Rosier
    Montero (Welinton)
    Vida
    Rıdvan
    Atiba
    Josef
    Mensah
    Ghezzal
    Larin
    Aboubakar

    Karagümrük

    Viviano
    Hedenstad
    Campi
    Fatih
    Koray
    Ndiaye
    Ndao
    Biglia
    Bertolacci
    Borini
    Mevlüt

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