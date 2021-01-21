Karagümrük-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ı 2-0 yenerek liderlik koltuğunu bırakmayan Beşiktaş, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Karagümrük'te kart cezalıları Enzo Roco, Jure Balkovec ve Vato Arveladze karşılaşmada görev yapamayacak. Sakatlıkları bulunan Ervin Zukanovic ve Yannis Salibur'un da maçta forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş'ta kamp kadrosuna alınmayan isimler Fabrice N'Sakala, Güven Yalçın ve Ajdin Hasic olarak belirlendi.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş

Ersin

Rosier

Montero (Welinton)

Vida

Rıdvan

Atiba

Josef

Mensah

Ghezzal

Larin

Aboubakar

Karagümrük

Viviano

Hedenstad

Campi

Fatih

Koray

Ndiaye

Ndao

Biglia

Bertolacci

Borini

Mevlüt