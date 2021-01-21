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Karagümrük-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 21.01.2021 - 08:41
Galatasaray'ı 2-0 yenerek liderlik koltuğunu bırakmayan Beşiktaş, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Karagümrük'te kart cezalıları Enzo Roco, Jure Balkovec ve Vato Arveladze karşılaşmada görev yapamayacak. Sakatlıkları bulunan Ervin Zukanovic ve Yannis Salibur'un da maçta forma giymesi beklenmiyor.
Beşiktaş'ta kamp kadrosuna alınmayan isimler Fabrice N'Sakala, Güven Yalçın ve Ajdin Hasic olarak belirlendi.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
Ersin
Rosier
Montero (Welinton)
Vida
Rıdvan
Atiba
Josef
Mensah
Ghezzal
Larin
Aboubakar
Karagümrük
Viviano
Hedenstad
Campi
Fatih
Koray
Ndiaye
Ndao
Biglia
Bertolacci
Borini
Mevlüt