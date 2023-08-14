Karagümrük - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karagümrük'e konuk olacak.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu Beşiktaş, Fatih Karagümrük deplasmanında açacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Taraflar arasında geçen sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş evinde 4-1 kazanırken, sezonun ikinci devresindeki mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Eksikler

Siyah-beyazlı ekipte tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan, maç kadrosunda yer alamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışan Cenk Tosun'un durumu ise belirsiz.

Muhtemel 11'ler

Karagümrük: Dituro, Salih, Baniya, Dresevic, Levent, Shukurov, Rohden, Nicholas, Can, Samed, Mendes

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar