Euro
8.526
-0.13%
Dolar
7.0357
0.14%
Altın
412.09
-0.09%
Borsa
1.538
-0.46%
Bitcoin
336.799
0.54%
EXEN Coin
17.81
-1.49%
1ºC
İstanbul
Güneşli 1 C

    Karagümrük-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2021 - 08:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karagümrük-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Son 2 maçında sırasıyla ligde Galatasaray'a, Türkiye Kupası'nda ise Medipol Başakşehir'e yenilen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek moral bulmak istiyor.

    Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fatih Karagümrük: Aykut, Roco, Campi, Koray, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Ademi.

    Fenerbahçe: Altay, Serdar, Szalai, Nazım, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Valencia, Osayi, Thiam.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir