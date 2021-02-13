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Karagümrük-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 13.02.2021 - 08:39
Son 2 maçında sırasıyla ligde Galatasaray'a, Türkiye Kupası'nda ise Medipol Başakşehir'e yenilen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek moral bulmak istiyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Fatih Karagümrük: Aykut, Roco, Campi, Koray, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Ademi.
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Szalai, Nazım, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Valencia, Osayi, Thiam.