Fatih Karagümrük'ün oyuncusu Adnan Uğur, Torreira'ya yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü ve Karagümrük Galatasaray karşısında 10 kişi kaldı.

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısında kırmızı çıktı.

Karagümrük forması giyen Adnan Uğur, Lucas Torreira'ya müdahalesinin ardından sarı kart gördü.

Hakem VAR tarafından çağırıldı

VAR hakemi Serkan Tokat'ın uyarısının ardından orta hakem Barış Şimşek, kenara gelerek pozisyonu izledi.

Adnan, kırmızı kart gördü

Barış Şimşek, pozisyonu incelemesinin ardından sarı kartı iptal etti ve Adnan Uğur'a kırmızı kart gösterdi. Bu kartın ardından Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)