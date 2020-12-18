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    Karagümrük-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2020 - 17:47
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    Karagümrük-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Geçtiğimiz haftayı bay geçen Galatasaray, 1 haftalık aranın ardından Karagümrük deplasmanında yeniden sahaya çıkıyor.

    Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

    Mustafa Öğretmenoğlu yöneteceği maç beIN Sports canlı yayınlayacak.

    İLK 11'LER

    Karagümrük:

    Galatasaray: Okan - Linnes, Donk, Marcao, Saracchi - Taylan - Feghouli, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Oğulcan - Diagne

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