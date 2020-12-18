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Karagümrük-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 18.12.2020 - 17:47
Geçtiğimiz haftayı bay geçen Galatasaray, 1 haftalık aranın ardından Karagümrük deplasmanında yeniden sahaya çıkıyor.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Mustafa Öğretmenoğlu yöneteceği maç beIN Sports canlı yayınlayacak.
İLK 11'LER
Karagümrük:
Galatasaray: Okan - Linnes, Donk, Marcao, Saracchi - Taylan - Feghouli, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Oğulcan - Diagne