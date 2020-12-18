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- Karagümrük-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Karagümrük-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 18.12.2020 - 08:38
Geçtiğimiz haftayı bay geçen Galatasaray, 1 haftalık aranın ardından yeniden sahaya çıkıyor.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Mustafa Öğretmenoğlu yöneteceği maç beIN Sports canlı yayınlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Karagümrük
Viviano
Lichaj
Enzo Roco
Fatih Karaçuk
Balkovec
Biglia
Ndao
Aatif
Zeki Yıldırım
Jimmy Durmaz
Sobiech
Galatasaray
Okan Kocuk
Linnes
Donk
Marcao
Saracchi
Taylan Antalyalı
Feghouli
Belhanda
Emre Akbaba
Emre Kılınç
Diagne