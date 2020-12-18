Euro
9.4644
0.07%
Dolar
7.7246
0.28%
Altın
467.15
0.08%
Borsa
1.399
0%
Bitcoin
178.552
4.42%
EXEN Coin
11.12
-0.17%
8ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 8 C

    Karagümrük-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2020 - 08:38
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Karagümrük-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Geçtiğimiz haftayı bay geçen Galatasaray, 1 haftalık aranın ardından yeniden sahaya çıkıyor.

    Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

    Mustafa Öğretmenoğlu yöneteceği maç beIN Sports canlı yayınlayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Karagümrük

    Viviano
    Lichaj
    Enzo Roco
    Fatih Karaçuk
    Balkovec
    Biglia
    Ndao
    Aatif
    Zeki Yıldırım
    Jimmy Durmaz
    Sobiech

    Galatasaray

    Okan Kocuk
    Linnes
    Donk
    Marcao
    Saracchi
    Taylan Antalyalı
    Feghouli
    Belhanda
    Emre Akbaba
    Emre Kılınç
    Diagne

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir