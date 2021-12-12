Karagümrük ile Francesco Farioli yollarını ayırdı

Karagümrük ile Francesco Farioli yollarını ayırdı

Fatih Karagümrük teknik direktörü Francesco Farioli'nin görevine son verildiğini bildirdi.

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük cephesinde ani bir gelişme yaşandı.

FARIOLI'NİN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Karagümrük, 32 yaşındaki İtalyan teknik direktör Francesco Farioli'nin görevine son verdiğini açıkladı.

Karagümrük, Süper Lig'in 16. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 mağlup olmuştu.

FENERBAHÇE İLE DE ADI ANILMIŞTI

Bu farklı yenilginin ardından Fatih Karagümrük yönetiminin böyle bir karar aldığı öne sürüldü.

Farioli, VavaCars Fatih Karagümrük başında çıktığı 27 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.



Ayrılıkla ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Francesco Farioli'nin adı yakın zamanda Fenerbahçe ile de anılmıştı.